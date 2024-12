La que fuera concursante 'Supervivientes' ha querido dedicar parte del programa a leer la carta de agradecimiento que ha escrito para la pareja de Elena Rodríguez. "Para explicarle al mundo lo que me has hecho sentir", argumenta Adara Molinero. Pese a decir que no quiere llorar, la creadora de contenido no puede evitar emocionarse según avanza su lectura. Aunque no es la única emocionada, porque tanto Pedro Solá como su prometida se enternecen al escuchar el conmovedor discurso de la influencer.