Pedro Solá y Aitor Molinero se sientan por fin en el videopodcast y junto a Elena Rodríguez y Adara Molinero resuelven muchas dudas sobre su relación familiar. Una de esas incógnitas que quedan resueltas en este programa es cómo se conocieron los prometidos. El empresario no ha dudado en remontarse al año 2016 , cuando la influencer entró en 'Gran Hermano ' y él vio por primera vez a la madre de Adara Molinero a través de la televisión , cuando se encontraba defendiendo a su hija entre el público de 'GH'.

"Me quedé enganchado, hizo un gesto que me llamó la atención", confiesa Pedro Solá, el cual reconoce que pidió a su hijo Mark, que por aquel entonces defendía a Rodri Fuertes en plató, que consiguiese el número de teléfono de Elena Rodríguez. Por su parte, la presentadora del programa explica los motivos por los que en ese instante no quiso que pedro tuviese su móvil. Una decisión que solo hizo más que demorar el inicio de su relación y desilusionar profundamente al empresario.