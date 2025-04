Montoya era el primero en ponerse en esta tesitura, tener que decidir entre comer y el peluche que representa a su perrita, de la que contaba su historia: "Vino con mi hermana de rebota y, al final, se les coge un amor incondicional . Y, antes de entrar aquí, se me quedó cieguita". El superviviente no podía evitar las lágrimas y enseñaba el tatuaje que tiene de su perra.

La presentadora le proponía "quedarse con el peluche" y a cambio le ofrecía una pizza para él solo y sin tiempo. "Mi familia me estará viendo, yo la veo más representada en mi tatuaje y que me voy a comer la pizza", decía el concursante, el que rechazaba la opción de llevarse tres latas a la playa en vez de comerse la recompensa: "Lo he consultado con mi equipo y me voy a comer la pizza, sabía que esto podía pasar y ellos han empatizado para que coma".