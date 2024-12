"A principios de junio, Isabel Pantoja le pide a una persona que despida a David de la clínica en la que trabaja. Él aunque ya no ejerza de fisio de Pantoja sí hace sus servicios en Córdoba. Esa persona se niega a que David deje de tener trabajo y le dice cómo le voy a despedirlo si tu sobrina está embarazada", desvela en exclusiva Leticia Requejo.

Evidentemente, este episodio no sentó nada bien a Anabel Pantoja , pero en agosto vivió otro varapalo que quizás explicaría su frialdad en los últimos tiempos con su tía.

En el verano hubo una quedada entre David, Anabel y Mariló, que es una ex amiga de la cantante. Requejo ha detallado cuál fue la reacción de Agustín Pantoja cuando tuvo conocimiento del encuentro. "Agustín ve esa fotos y le exige a su sobrina que deje de tener relación con Mariló, porque si no con quien va a contar relación son con los Pantoja con ellos". Al parecer, Anabel se negó a cortar la relación con la ex amiga de Pantoja.