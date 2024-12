Así lo ha confirmado la propia Carbonero a través de su perfil en las redes sociales, donde ha anunciado el fallecimiento de un ser querido junto a la canción 'Hablar De Nada' de Viva Suecia. "Bea, cómo te gustaba esta canción", ha comenzado. "Te voy a echar mucho de menos, nuestras conversaciones de madrugada, nuestra intuición sobre cómo estaba cada una. No es justo. No entiendo la vida. No me lo creo", se ha lamentado la periodista, afirmando que todavía no asimila la triste pérdida de su amiga.