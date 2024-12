Fani Carbajo ha preparado un capítulo muy especial para su canal de mtmad. La que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones' graba todos los detalles de su Nochebuena y del día siguiente con la apertura de regalos de Papá Noel. La influencer, muy emocionada, muestra la divertida reacción de su hija al ver sus regalos de Navidad . La pequeña Victoria, que nació el pasado mes de septiembre , celebra por primera vez estas fechas tan importantes y su madre no puede estar más feliz de que haya llegado este entrañable momento.

"Se pone nerviosa" , exclama Estefanía mientras observa como su hija no puede parar de moverse al recibir cada regalo. La pequeña Victoria, con los ojos bien abiertos, ni siquiera pestañea cuando su madre abre los regalos por ella y se los entrega para que pueda jugar con ellos. ¿Qué le habrán traído? ¡No te lo pierdas!

Por otro lado, Victoria no ha sido la única que ha recibido muchos regalos, puesto que a Fani Carbajo no le ha faltado de nada. La que fuera participante de 'La casa fuerte' enseña lo que le han regalado y opina de todos los presentes. “No me lo esperaba para nada. Estoy flipando”, exclama la influencer a ver lo que ha pedido su hijo Emilio para ella. Se trata de un artículo de joyería totalmente personalizado, que deja sin palabras a la creadora de contenido.