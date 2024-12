Desde que Alma llegase al mundo hace apenas un mes, mucho se ha hablado de un posible distanciamiento entre Isabel Pantoja y Anabel . Se señaló a David Rodríguez , padre de la criatura de la Pantojita como el causante de esta separación entre tía y sobrina , pero, para muchos, este sentido mensaje de la artista en el Starlite Christmas no hace otra cosa que confirmar cómo están las cosas entre ellas.

Nada más empezar el show, la que fuera concursante de 'Supervivientes' se dejaba ver entre lágrimas en su perfil oficial de Instagram. Casi sin poder articular palabras, la prima de Isa Pantoja explicaba que estaba profundamente dolida por no poder acudir al concierto de su tía. "Estoy con estas lagrimillas porque hoy es el concierto de mi tía en Madrid y, claro, no puedo estar… pero me encanta porque lo están retransmitiendo en directo desde su cuenta y así la podéis ver cómo está de guapa y qué bonito y cómo está cantando", ha expresado la creadora de contenido.