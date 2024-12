Pero la prima de Isa Pantoja siempre dijo que no quería idealizar la maternidad y ya en el embarazo mostró su incomodidad por tener reflujo, por lo que no es extraño que en Instagram esté mostrando todas las facetas de lo que es ser madre primeriza. Así, ha contado que aprovecha el momento en el que se ducha para hacer videollamadas a sus amigos y hablar de algo que no sea el cuidado de bebés y que tuvo hemorroides tras dar a luz.