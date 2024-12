Kike Calleja no podrá borrar de su mente una fecha en concreto, la de julio de 2022, que fue cuando se dio el ‘Sí, quiero’ con Raquel Abad en una espectacular boda que estuvo llena de famosos y en que no estuvo exenta de polémica.

Aunque él no era uno de los colaboradores principales de ‘Sálvame’, ya que su papel era el de colaborador, el periodista se convirtió en noticia durante unos días y hasta sufrió una supuesta traición por parte de Carmen Alcayde . ¡La recordamos!

Tan solo un día antes de que Kike Calleja se casara con Raquel Abad en un espectacular enlace que no se quiso perder ni Cristina Cifuentes, el periodista fue víctima de una traición por parte de una de sus invitadas.

Nada más y nada menos que Carmen Alcayde, quien, según algunas voces, hizo un comentario en tono jocoso sobre el enlace del reportero y la ex gran hermana. Unas palabras que destapó Miguel Frigenti en ‘Sálvame’.

Hay que recordar que el que fue azafato de ‘El Revientaprecios’ no fue invitado a la ceremonia y que muchos no entendían el porqué. Una de ellas era la ahora colaboradora de ‘Fiesta’, que no dudó en reaccionar con un dardo lleno de ironía.