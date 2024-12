Rosario Matew ha sido la última invitada especial de la quinta temporada de 'En todas las salsas'. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ , que lleva meses apartada de la televisión, se ha pronunciado en el videopodcast sobre su vínculo con sus compañeras de República Dominicana. Ante esto, la influencer ha mostrado estar muy decepcionada con Sandra Férriz y Darío Sellés y ha hablado d el motivo por el que no tiene relación con la pareja .

“Cada día me entero de más cosas”, ha admitido la de Elche con un tono de enfado y decepción. Rosario Matew ha confirmado que, después de que cada uno siguiese su camino, la pareja ha estado hablando mal de ella. Un asunto que han provocado que la exnovia de Álvaro Boix no quiera recuperar jamás su amistad con Sandra Férriz y Darío Sellés. “No quiero saber nada”, ha concluido.