“Me arrepiento de desahogarme de esa manera”, reconoce. La exconcursante de ‘Superviviente’ admite que hizo las cosas mal con Rodri y que por ese motivo a él le cayó mucho ‘hate’. Al madrileño, las sesiones de terapia le han servido para aprender a perdonar y reconoce que después de muchos años, ha logrado entender a su expareja: “En ese momento, no la podía ni ver, pero con el tiempo la he entendido”, explica. Bea no está muy segura de lo que dice Rodri, “me llamabas diciéndome que me ibas a denunciar”, confiesa. El influencer cuenta que ahora ve las cosas diferentes y que con el tiempo ha logrado entender la actitud de la exsuperviviente. Aún así Bea ha querido pedirle perdón y explicar porqué se comportó de esa manera.