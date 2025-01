Además, el hijo de la vedette ha opinado sobre las últimas declaraciones que ha dado entre lágrimas sobre sus vivencias con su padre o cuando habla de los chantajes de su relación con Juan Carlos I. "La gente que no la conoce puede dudar. Yo que la he visto llorar de mentira y de verdad... si se lo quiere creer la gente fantástico, como entretenimiento está estupendo ", ha valorado el celebrity en el programa que se emitirá este viernes.

Dice por otro lado que ha sentido tanto "pena" como "vergüenza" por el relato de su madre. " Ha tenido la oportunidad de oro para demostrar que es buena madre y arrepentirse de todo lo que ha hecho y no la ha aprovechado", comenta.

"Ella me quiere dejar a mí de mal padre, ¿ella?", se cuestiona. "Esto es mi madre, maldad total. Pero bueno, como es una vergüenza y me he criado entre esto, entre acusaciones, barbaridades familiares... estoy preparado para lo que ella quiera y más", destaca.