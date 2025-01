El este martes colaborador en la clásica mesa de tertulia de 'TardeAR' aseguraba que, no obstante, fue una fiesta con mucho menos gente que la que hizo el año pasado: "Le tuvieron que llamar la atención desde Zarzuela porque le habían pedido que fuera algo discreto y fue de todo menos discreto. Este año ha sido mucho más relajada, pero no ha faltado de nada".

En cuanto al espectáculo de luces en donde se ve reflejado su cara y se ve un claro 'Feliz cumpleaños', Alejandro Entrambasaguas ha desvelado que ha sido un regalo que no sabía que le iban a hacer, a excepción de sus hijas, que lo sabían de antemano. Sobre los regalos que ha recibido el rey Juan Carlos I, Entrambasaguas ha señalado que ha habido dos que han destacado por encima del resto.

En primer lugar, "sus nietos le han regalado un álbum de fotos con imágenes desde que eran pequeños con él". Por otro lado, "una delegación que ha habido de la Casa Real emiratí le ha regalado un pequeño halcón de oro , un animal muy significativo en Emiratos Árabes. Y hay una frase que dice: 'Gracias por todo, amigo mío'". Ana Rosa le preguntaba cómo estaba el Rey y Alejandro Entrambasaguas subrayaba que está bien de ánimo: "De salud no ha tenido ningún achaque en los últimos meses, pero nota que la edad pesa bastante. A su entorno le cuenta que llega a donde llega".

A su vez, Alejandro contaba que hubo una merienda cena, pero que el rey emérito no aguantó toda la fiesta: "Recibió a los invitados y luego se fue. Justo antes de retirarse, dio un pequeño discurso y su última frase fue: 'Gracias, porque sois mi refugio'". Sobre si estaba en la fiesta el famoso dúo musical 'los del Río', Entrambasaguas señalaba que, según le han contado, "no". "Le hubiera gustado celebrarlo en España y así lo tenía previsto", confesaba. "La Casa del Rey le aconsejó que no era el mejor momento para que volviera a hacer otro viaje", añadía.