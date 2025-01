"El último día de rodaje, Matthew me dio el tarro de galletas que tenía el reloj incorporado porque, en algún momento, pensé que era un reloj de verdad". Lo que no esperaba era que, más de un año después de su muerte, iba a encontrar algo muy especial de parte de su amigo en ese icónico tarro: "Recientemente encontré la nota que dejó ahí para mí. No lo había abierto ni había mirado dentro. Pero sí, lo hizo. Tenía una nota allí y me olvidé de ella", dijo la actriz, sin revelar cuál es el contenido exacto del escrito. Se limitó a decir: "El tiempo lo es todo", sin aclarar qué le decía su amigo en esa nota, hoy convertida en un verdadero tesoro.