La imagen de Mark Zuckerberg en el vídeo que publicó en su perfil de Instagram anunciando las nuevas medidas que serán establecidas en Meta, ha sorprendido a muchos usuarios. No es algo inusual que el empresario cambie de 'look'. Parece que Zuckerberg ha optado por mostrar una imagen simple, más relajada a la que suele mostrar en sus eventos o imágenes. Sin embargo, nada es lo que parece. La camiseta 'oversize', no muestra ninguna marca conocida. Todo el 'outfit' es opacado por la cadena de oro y sobre todo por lo que lleva en la muñeca.