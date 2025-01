Sandra Pica ha actualizado muchos detalles de su vida a través del canal de mtmad de Patri Pérez y Lester Duque. Además, la exconcursante de ' La isla de las tentaciones ' ha resuelto muchas dudas sobre su pasado y ha reaparecido tras estar años alejada de la televisión . Una de las grandes cuestiones es si ha tenido algo con el exnovio de Lucía Sánchez, por ello, la joven no ha dudado en develar si ha tenido una relación con Isaac Torres y le ha mandado un mensaje a la gaditana.

Ante esto, su amiga Patri Pérez le ha lanzado la gran pregunta: "¿Has tenido algo con Isaac Torres?". Por su parte, Sandra Pica ha decidido no callarse nada y ha contado toda la verdad de su relación con 'Lobo'. La que fuera tentadora en 'La isla de las tentaciones' ha explicado de qué conoce al influencer y si ha sucedido algo entre ellos, como tantas veces se ha rumoreado. “Me comentaron que Lucía estaba enfadada por eso”, confiesa la ex de Tom Brusse, la cual pese a no ser amiga de la gaditana ha buscado que ella sepa la realidad de ese asunto.