La que fuera pareja del francés recuerda cómo fue su relación con Tom: "lo pasé muy mal", reconoce. Tras salir de 'La isla de las tentaciones' nadie apostaba por esa relación, aun así ellos siguieron adelante durante muchos meses, no sin numerosos baches y discusiones. La relación fue intensa y turbulenta y Sandra Pica no guarda un buen recuerdo de esa época, "quise romper con todo", admite la catalana. Ahora que está de nuevo enamorada y feliz no tiene reparos en admitir cuando fue la última vez que habló con el exconcursante de 'Supervivientes'.