Tras haber sido relacionada con varios famosos a lo largo de año pasado, Tania Déniz explica por fin quién es la persona que realmente ha logrado conquistar su corazón. La que fuera finalista de 'Pesadilla en el Paraíso' desveló semanas atrás que estaba abierta de nuevo el amor y al poco tiempo ha sido pillada junto al jugador del Atlético de Madrid cedido en el deportivo Alavés de viaje por Marrakech . Después de destaparte su secreto, la influencer ha publicado muchas fotografías junto a él, pero hasta ahora no se había pronunciado sobre su noviazgo.

Ahora, desde su canal de mtmad, la modelo se sincera sobre su relación con el deportista y confiesa cómo se siente ante esta nueva situación sentimental. “Lo estoy dando todo sin miedo a que salga mal” , comenta Tania Déniz, la cual asegura que nunca antes había hecho tantas cosas por alguien. Según explica la creadora de contenido, ella no iba buscando el amor, pero fue él quien termino por encontrarla a ella, "nunca me lo hubiera imaginado", añade.

Asimismo, Tanía Déniz presume del hombre que le ha robado el corazón y no puede dejar de sonreír al hablar de su chico. “Nos complementamos muy bien, es lo contrario a mí, él me da la paz que necesito y a él le doy la vida que necesita”, confiesa la canaria, muy emocionada. Por fin, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' siente que ha encontrado a una persona por la que iniciar una relación sería y por este motivo no ha dudado en dar el paso de confirmar su noviazgo.