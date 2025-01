Danna Ponce lleva arrastrando una mala racha que, parece, no consigue superar y ha querido actualizar la situación en la que se encuentra. Después de aclarar si ha tenido un distanciamiento con su madre , la que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’, al límite, habla de la crisis personal que sufre . La influencer explica hasta qué punto ha llegado y hace una profunda reflexión sobre el estado anímico en el que se encuentra.

Lo cierto es que no es la primera vez que la influencer comparte con sus seguidores un delicado momento de su vida y, pese a que esperaba que todo esto quedase atrás con 2024, parece que no consigue reponerse. La valenciana admite que le han pasado cosas “muy personales” durante estas vacaciones que le están impidiendo remontar. La situación está llegando a un extremo muy preocupante: “Mi casa se ha convertido en mi propia cárcel” y añade: “Tengo muchos vacíos internos, actúo por inercia”.

Sin embargo, la influencer también ha confesado que se encuentra ante una dicotomía, ya que es consciente de que es una persona “privilegiada”, pero no es feliz. “Me siento mal de contar eso públicamente, siento que no tengo derecho a decir que estoy mal”, asegura Danna al explicar que es consciente de todos los factores buenos que hay en su vida.