Keroseno da la clave de la ruptura de Finito e Ivana Icardi

Ha sido Keroseno la que ha arrojado luz acerca del motivo de la separación de su hermano y su amiga y lo ha hecho a través de TikTok, donde ha explicado que Finito "no está pasando por un buen momento": "Menos mal que tenemos a nuestra psicóloga que está ahí, mano a mano, con él, pero es que él es una persona muy sensible y le cuesta mucho abrirse emocionalmente, pero cuando se abre se desvive y lo da todo".

Tras hacer esas declaraciones, la exconcursante de 'GH DÚO' ha añadido que no sabe nada más porque no tiene mucho contacto con su hermano: "Está la cosa un poco... No vivimos juntos igual que antes". Una información que los internautas que se han topado con este vídeo en TikTok no se han creído porque hasta hace unos días los hermanos subían fotos juntos a Instagram y han estrenado recientemente un podcast juntos. Finito no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Keroseno, como tampoco lo ha hecho Ivana Icardi.