Sonia Monroy, atrapada en el incendio de Los Ángeles: "Voy a perderlo todo, no puedo respirar"

La exconcursante de 'Supervivientes 2011' se encontraba en la cama, enferma, cuando recibió en su teléfono móvil la alerta que le obligaba a evacuar su apartamento. "Sonó la alarma y no sabía qué hacer", cuenta entre lágrimas. "Me dio un ataque de pánico y no sabía qué hacer, era como una película”, relata visiblemente alterada porque no sabe qué puede ser de su casa, la cual ha tenido que abandonar sin tiempo de reacción alguna. Entre sus bienes y pertenencias, los cual también teme perder, se encuentran elementos de gran valor sentimental como las cenizas de sus padres fallecidos.