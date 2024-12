¿Qué ha sido de Sonia Monroy, concursante de 'Supervivientes'?

En 2012, Monroy intentó resucitar su carrera musical junto a Yola Berrocal con el dúo 2Atrevidas, lanzando un sencillo titulado "Boys (Summertime Love)", pero el proyecto no tuvo el éxito esperado y fue breve. En solitario volvió a probar suerte con nuevos discos, lanzando en "Contigo no será", en 2014 "Sácalo de mi pensamiento" y en el año 2015"You are my baby, Oskar". Por supuesto, ninguno de ellos consiguió el éxito que Sonia Monroy buscaba.