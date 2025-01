Pero no solo Paco y Nuria perdieron a Paco Arévalo, su nieta Ana aún sigue recordándole a diario. En los últimos años de Arévalo se hicieron habituales los vídeos que nieta y abuelo subían a redes sociales. Para Ana, la muerte de su abuelo fue un mazazo del que aún no se ha recuperado:

"A mi abuelo le echamos de menos cada día, era una parte fundamental de nuestra familia y vivir sin él es muy difícil. Ha pasado ya un año desde que nos dejó pero nos sentimos como si hubiera sido ayer. Es algo que nos cuesta mucho superar, y sobre todo a mi tía Nuria, ella no vive las cosas como nosotros".

Uno de los momentos más amargos tras la muerte del humorista se produjo al día siguiente del fallecimiento cuando Malena Gracia apareció en el tanatorio . En el lugar se encontraba Paco, el hijo de Arévalo, quien no dudó en pedirle a la cantante que saliera de allí inmediatamente.

"No tiene que haber ningún punto de encuentro con esta señora, la cosa se quedó después de cómo se portó nada más morir mi abuelo y no creo que pase de ahí. Él ha tenido una carrera impecable y nos duele que una de las últimas cosas que se recuerden de él sea la relación con esta señora. Cuando quieres a una persona lo primero que tienes es respeto, y ella no tenía respeto por mi abuelo ni siquiera cuando estaba en vida".