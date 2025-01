Sin saber a dónde ir y completamente desconsolada , Sonia comenzaba a conducir pensando en todo lo que acababa de dejar atrás: "No he podido ni siquiera sacar las cenizas de mis padres , esto es horrible".

La líder de las Sex Bomb aseguró más tarde en sus redes haber vivido "la pesadilla más horrible de su vida". Por si todo esto fuese poco, la cantante reconocía que tiene alergia al humo y que esto le está limitando los movimientos en estos días de tensión: "No puedo casi respirar, lo estoy pasando muy mal. Me dio un ataque de pánico cuando recibí el mensaje de alerta y no sabía qué hacer, era como una película".