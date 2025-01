"Tenía un montón de cosas personales allí que, ya sabes, no puedo recuperar... Todo tipo de cosas, desde fotografías hasta archivos y cosas personales que he tenido a lo largo de los años, y ropa, cosas muy chulas, pero ya sabes que todo eso se puede reemplazar", señaló, remarcando que lo verdaderamente importante es que su familia está bien.

Cuando el fuego consumió su casa, Gibson no se encontraba en Los Ángeles, sino en Austin, Texas, grabando un episodio de The Joe Rogan Experience. "Yo estaba haciendo el podcast de Rogan... Y [estaba] un poco mal mientras estábamos hablando, porque yo sabía que mi barrio estaba en llamas, así que pensé, 'me pregunto si mi casa está todavía allí'. Pero cuando llegué a casa, efectivamente, no estaba allí. Volví a casa y me dije, bueno, al menos ya no tengo ninguno de esos molestos problemas de fontanería", explicó.