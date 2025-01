Todo fueron sorpresas en 'GH DÚO 2', una edición que lleno la casa de controversia y de buenos y no tan bueno propósitos. Entre ellos y por muy poco tiempo, pues fue el tercer eliminado de la casa, se encontraba Marc Florensa , conocido por ser el exrepresentante de Ana María Aldón , con quien coincidió en la casa para solucionar sus cuentas pendientes.

La segunda edición de ‘GHDUO’, dio para mucho, entre los personajes que entraron en la casa tuvimos la oportunidad de conocer en mayor profundidad, aunque no por mucho tiempo, a quien un día fue el representante de Ana María Aldón, Marc Florensa. El joven catalán entraba en la casa para intentar solucionar las redecillas con la que un día fue su representada. Tras su paso por la casa y convertirse en el tercer expulsado, el influencer retomó su vida en el punto en el que la había dejado.

Para él, la comunicación siempre ha sido su pasión y ello le ha llevado a convertirse en socio de una agencia de comunicación digital y creación de contenidos con más de 10 años de experiencia en la que trabaja como Social Media Manager. "Mi formación académica y trayectoria profesional me han permitido desarrollar una visión amplia y actualizada sobre la creación de contenido y cómo conectar con el cliente final. Mi última formación, un máster en Project Management por la ENEB, me ha ofrecido una perspectiva global sobre cada paso necesario para ejecutar un proyecto, tanto dentro como fuera del ámbito digital", asegura en su perfil de Linkedin.

El 2024 ha sido un año muy completo para el empresario que ha terminado sus estudios , compaginándolo con el trabajo y su vida personal. "Durante este tiempo, he compaginado mis estudios con el trabajo, varios proyectos en medios de comunicación, mis primeros pasos en alemán y un curso de Business English. ¡Un paso más en este afán tan mío de seguir creciendo!", asegura el exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' en redes sociales.

Muy lejos de la imagen ha quedado la imagen de Marc Florensa con la cabeza rapada en la casa de Guadalix de la Sierra, ahora luce una imponente cabellera con la que juega en busca de looks atrevidos, aunque dentro de lo clásico. Un pelo que él mismo aseguro que no tiene nada que ver con los implantes, pero sí con diferentes tratamientos capilares a los que se ha sometido. "Ha pasado un año, en los últimos meses Dimas Doctor me ha estado aplicando varios tratamientos para que mi pelo crezca más fuerte y sin implantes. Estoy encantado con el resultado”.