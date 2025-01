Según ha desvelado en un podcast y hemos contado en directo en 'TardeAR', la mítica presentadora y actriz protagonizó un "escándalo" en aquellos momentos. "Lo que yo vi fue cómo trató Ana Obregón a Nia. A mí se me cayó un mito", ha relatado Herrera. Siempre citando las mismas fuentes, la reconocida personaje televisiva habría hecho llorar "a lágrima viva" a la cantante. "Nia no sale en el spot porque le hizo llorar. Ana dijo que la niña es muy guapa, joven... y por eso no sale. Ahí se me cayó un mito", puntualiza Roberto Herrera.