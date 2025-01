María Pombo cuenta cómo cambia Laura Matamoros detrás de cámaras

La influencer ha acudido al podcast de Susana Molina junto a Dulceida y han confesado su deseo de participar en 'GH'

La hermana de Marta Pombo ha revelado que ve a Laura Matamoros diferente en televisión tras verla en 'Supervivientes'

Violeta Mangriñán cuenta cómo la recibió María Pombo cuando llegó a la industria de las influencers

María Pombo y Dulceida han acudido a 'La Sobremesa', el podcast de Susana Molina, en el que han hablado de su trabajo como influencers, pues son dos de las creadoras de contenido más exitosas de España. La amiga de Anabel Pantoja les ha preguntado si estarían dispuestas a participar en un reality y las dos se han mostrado encantadas con la idea de entrar a un 'Gran Hermano' en el que solo participasen influencers.

"A mí me fliparía ir a un reality, no iría nunca, jamás, pero me encantaría un 'Gran Hermano' de influencers, sin móviles, porque se vería tan clara la personalidad de gente que no te esperas...", ha comentado la hermana de Marta Pombo, a la que Aida Domènech, que es el verdadero nombre de Dulceida, le ha dado la razón: "Es que hay gente que en redes es muy boom y luego en realidad es muy introvertida, hay muchas chicas de realities que son súper extrovertidas en los programas y luego las conoces y no".

"Laura Matamoros", ha apostillado entonces la hermana de Lucía Pombo, que conoce bien a la hermana de Diego Matamoros porque son amigas íntimas y ella es exnovia de su marido, Pablo Castellano: "No tiene nada que ver Laura Matamoros sin cámaras que como cámaras". Dulceida entonces no le ha dado la razón porque piensa que la exconcursante de 'Supervivientes' "es una persona con mucho carácter" tanto delante como detrás de las cámaras.

La vi en 'Supervivientes' y parece otra persona

"Yo como amiga no la he visto nunca enfadada, nunca se ha enfadado conmigo ni me ha dicho nada una palabra, jamás, pero cada vez que la veo por televisión... De hecho la vi hace poco en 'Supervivientes' y parece otra persona", le ha contestado María Pombo, que no ha conseguido convencer a Dulceida: "Pero se le nota que tiene carácter".