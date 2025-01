La mujer de José María Almoguera -actualmente en trámite de separación- ha desvelado en exclusiva en ' TardeAR ' que está de nuevo enamorada. " Estoy conociendo a alguien, muy bien, y quiero llevarlo lo más normal posible, que no se comente nada raro ", ha compartido durante una conexión en directo.

Pero, ¿Quién es la nueva ilusión de Paola Olmedo? Ha querido aclarar que su nueva pareja es alguien "totalmente nuevo". "No es amigo, ni conocido, ni nada por el estilo", dice. "Está fuera de este mundo. Estoy bastante ilusionada", expresa.

Por otro lado, la mujer de Almoguera señala que "nadie" tenía conocimiento de su nuevo amor hasta que lo ha compartido en directo en el programa. "No lo sabe nadie, ni lo sabía José antes de entrar a ' GH Dúo '", asegura.

"Todo lo que se ha dicho sobre mí no era nada de eso. Lo que quiero es estar bien, de que me vais a ver con alguien ", añade.

Nuestros colaboradores le han preguntado en mitad de la conexión si existe algún vínculo entre su nueva pareja y su ex. "No tiene nada que ver ni con la familia de él, ni con José", dice. También ha querido destacar que con el padre de su hijo mantiene una buena relación. "Nos llevamos bastante bien", señala. "No tenemos que competir ni nada por el estilo", concluye.