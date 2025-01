"Quiero mantener mi cama", aseguraba José María Almoguera, lo que disparaba las alarmas entre algunos de los concursantes, que le preguntaban el motivo de su decisión. "¿Cómo es de cantoso? Si no quieres que la casa se entere no te cantees tanto", reaccionaba Dani Santos ante la decisión de este. Y, es que muchos tenían claro que esto lo hacía para estar junto a María.

Momentos en el que no faltan los besos clandestinos y las caricias que no quieren de las que otros se den cuenta, aunque no siempre lo consiguen. Miguel Frigenti y Óscar al ver la actitud de ellos en un momento juntos tumbados tienen claro que algo hay entre ellos: "A mí en el sofá no me hace esas cositas".