Danna Ponce ha repetido, en numerosas ocasiones, que no está pasando por su mejor momento, algo que estuvo a punto de impedir que se sometiera a su intervención por un grave problema en la boca ; sin embargo, no es la única que parece haber tocado fondo. El novio de la que fuera concursante de ‘Pesadilla en el paraíso’, Xavi Cortés, muestra su gran complejo físico . El pintor aparece en el canal de mtmad de la valenciana, ‘Ahora o nunca’, sin ningún tipo de filtro para mostrar el antes y después de su cuerpo tras convertirse en padre , algo que le ha estado atormentando.

A pesar de que no es la primera vez que se pronuncia sobre este tema, en esta ocasión, ha dado el paso de tratarlo en profundidad. El influencer, que recientemente sorprendía a la valenciana con un impactante tatuaje , cuenta todos los detalles de la situación que está atravesando: “Vengo a contaros mi cara más vulnerable, algo que me ha afectado personalmente”. La paternidad, y todo lo que ello conlleva, ha impactado de lleno en algunos aspectos de su vida: “Desde que soy padre, abandoné mi faceta deportiva”, asegura el pintor al hablar de la drástica pérdida de peso que ha sufrido .

El que fuera profesor también ha querido recalcar el soporte que ha sido Danna Ponce para él en este duro momento: “Mi pareja siempre ha estado apoyándome”. El novio de la exconcursante de ‘Pesadilla en el paraíso’ ha querido sincerarse sobre los motivos que le han llevado hasta este punto, llegando a tocar fondo en su autoestima: “Me pongo ropa y no me queda bien, he perdido mucho peso”.