Desde que nació el hijo de Gaby, Osborne se había negado a reconocer la paternidad , evitando incluso realizarse las pruebas necesarias. Tampoco acudió al bautizo del bebé , pero tres meses después del nacimiento, el presentador admitió públicamente que no "había sabido procesar el embarazo".

Parece que hoy no ha sido el día en el que ambos finalmente se han visto las caras porque al juzgado solo ha acudido la esteticista. Además, se conocía que, en esta sesión, se iban a decidir las obligaciones del cantante, tanto económicas como el régimen de visitas, pero su abogado nos ha aclarado que solo se ha pedido el reconocimiento de filiación. El cantante ya lo hizo hace unos meses, pero públicamente. Hoy debía ser legalmente.

Gabriela Guillén, quien ha estado presente en el juzgado durante más de una hora y media, ha hablado con los medios tras la sesión. "Muy bien, gracias, muy bien… ya está todo solucionado", ha afirmado con tranquilidad. A la pregunta sobre si esperaba que el cantante no se presentara, Guillén ha respondido irónicamente: "¿Lo esperabais vosotros?". "Yo no espero nada, yo creo en la justicia y se ha hecho justicia", ha continuado. En cuanto al futuro de su hijo, Guillén ha mostrado su deseo de criarle en paz: "A mí me gustaría estar tranquila con mi hijo y criarlo feliz, como lo que merece". También ha reconocido que desconoce los próximos pasos legales, aunque su abogado le mantendrá informada.