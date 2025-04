"Me dice qu e se cuida mucho más y que una de las principales razones por las que adelgaza es por tener mayor movilidad ", comenzaba Paloma. La periodista destaca que cambio físico del rey es algo intencionado para mejorar la salud: "Es intencionado y sé que se cuida".

La periodista añadía que la dieta del rey nunca ha sido especialmente buena: "Siempre ha comido a lo bestia y ha bebido mucho, el vino, el chuletón, el mojar, las judías, el pan, etc... La explicación que me dan es esa, que es por la movilidad, y, efectivamente, que tiene 87 años". Además, en temas de salud, el rey esta muy vigilado: "Hay que recordar que cada poco tiempo, aunque no lo sepamos, va a Vitoria y allí está con el doctor Anitua y luego se va también a Ginebra".