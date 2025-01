"De vuelta a casa. 17 días que nos han enseñado a ser más fuertes. Gracias a todas y cada una de las personas que nos han cuidado aquí en la Clínica Navarra. Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue venir aquí a que nos atendieran en urgencias", rezan las primeras líneas del comunicado difundido por la que fuera presentadora de 'Quiero ser', en las que se centra en darle las gracias al personal que ha estado cuidando a su hijo , pero también a ella.

"Cuánto más oscura es la noche, más brillantes las estrellas. Mis estrellas han sido todas y cada una de las personas que nos han curado y nos han cuidado en este hospital , no tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho; y todas y cada una de las personas que han estado a mi lado ayudándome, acompañándome y dándome el apoyo y cariño que tanto necesitaba", prosigue Madame, que no puede estar más agradecida por el apoyo recibido.

"He dormido una media de dos diarias, pero la energía de la gente que me quiere me ha hecho tener las fuerzas necesarias. Dadme unos días de recuperación y pronto estaré de vuelta", termina diciendo en las líneas que ha compartido en Instagram para comunicar que su hijo ya se encuentra en casa tras su paso por el hospital.