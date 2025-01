Meghan Markle, acusada de maltratar a sus empleados: "Algunos tuvimos que ir a terapia"

Meghan Markle vuelve a convertirse en noticia y no precisamente por algo positivo. La que fuera Duquesa de Sussex ha sido señalada por algunos de sus ex empleados por supuesto maltrato . Algunas de las personas que la actriz tuvo a su cargo han declarado en una revista americana que trabajar con ella era un auténtico infierno:

"Fue muy doloroso porque Meghan está constantemente jugando a las damas , ni siquiera diré al ajedrez, pero sabe muy bien dónde está cada uno en su tablero. Cuando no lo estás, puede lanzarte a los lobos en cualquier momento . El problema es que este comportamiento podía suceder en cualquier momento".

Pero las críticas no solo señalan a Meghan. Los vecinos de la pareja en Montecito, la población en California en la que residen, describen tanto a Meghan como al Príncipe Harry como "las personas más arrogantes y deshonestas del planeta". Y es que los vecinos de los ex duques no se creen las intenciones de los royals: "Abandonaron Inglaterra para evitar el escrutinio de los medios pero parece que buscan constantemente la atención de los medios en Estados Unidos".