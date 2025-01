Los números atrapados en estos cuadrados van desde el 5 hasta el 200 y representan la cantidad de dinero que se debe introducir en la caja casi a diario , ya que que en realidad hay 109 días en los que no haría falta echar nada de dinero.

Además de los números, el tablero viene con un rotulador con el que se pueden ir tachando, día a día, las cantidades de dinero que se introducen o incluso borrarlo si es necesario, ya que también incluye un borrador. A pesar del sencillo funcionamiento de este método para ahorrar, la publicación de Patri ha traído mucho debate en los comentarios de su cuenta de Instagram, ya que las críticas no han tardado en aparecer.

"Un mileurista no puede ahorrar 10.000€ cuando apenas llega a fin de mes...", "Lo que me faltaba por escuchar", "Esta chica ve muchas películas o cobra mucho", "Hay quien no tiene 10.000 euros al año para vivir...", son algunos de los comentarios que ha recibido la educadora infantil en sus redes sociales.