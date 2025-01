Ana Luiza ha querido hablar de una situación a la que tuvo que enfrentarse siendo muy pequeña. La actual concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido con todos sus seguidores su dura historia de superación al llegar a España , algo que desencadenó muchas situaciones complicadas para ella. La influencer, que tan solo tenía 11 años cuando se fue de su país de origen, no solo habla de su complicada situación familiar, sino que se sincera con sus seguidores y cuenta cómo aprendió a hablar español.

La brasileña, que lleva en España más de 10 años, habla ahora un perfecto español. De hecho, ha tenido que aclarar sus orígenes porque los seguidores del famoso reality tenían muchas dudas al respecto. Sin embargo, cuando llegó a España, el idioma fue una de las grandes barreras que tuvo. “Al llegar no sabía decir nada”, reconoce Ana al comenzar a contar sus inicios en un país completamente diferente al suyo.

La creadora de contenido reconoce que no fue nada fácil para ella aprender español ya que aunque lo parezca, no se asemeja para nada con el brasileño. El idioma fue uno de sus grandes retos nada más llegar y es por ello que nada más apuntarse al colegio, se centró en aprenderlo y hablarlo lo mejor posible.

Ana Luiza ha confesado qué fue lo que más le costó a la hora de aprender español. Aunque el idioma no es fácil, y ella no sabía nada cuando llegó a España, lo que más complicado le resultó fue la pronunciación. La influencer explica que los dos idiomas tienen una pronunciación completamente diferente y da algunos ejemplos para que se entienda mejor. “La pronunciación era horrible”, admite Ana poco antes de desvelar el motivo por el que no tiene acento, a diferencia de lo que ocurre con su madre. Además, cuenta una anécdota que le sucedió con sus profesores aquí en España relacionado con el tema de la pronunciación. Ahora, la brasileña está muy orgullosa de cómo aprendió el idioma.