En primer lugar, la ya exconcursante de 'Supervivientes' se ponía en frente del espejo y su reacción no podía ser de más sorpresa: sus gritos lo decían todo. "¡Dios! No me acordaba de mi cara. Madre mía el pelo. Me gusta este look como salvaje... qué fuerte, tengo el pelo de color naranja. Ahora entiendo a Makoke cuando me decía que estaba como una leona", señalaba una Gala. "¡Voy a hacer la dieta del coco!", añadía.