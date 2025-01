“Yo lo luché, pero en el camino no estuve sólo, mi gente son el mayor de los premios que puedo recibir. Agradecido siempre de poder vivir una pasión como lo es el culturismo natural y predicar con el ejemplo de que las limitaciones las creas tú a través de tu mente en forma de excusas. Soy diabético, celíaco y campeón de España”, con este mensaje el exnovio de Andrea Gasca anunciaba que se había alzado con el premio.

Un sueño que por fin ha visto cumplido y por el que ha luchado física y mentalmente con uñas y dientes. “El fitness me salvó la vida, el desarrollo personal me hizo fuerte mentalmente”, asegura el culturista. Un campeonato que no hubiera podido meterse en el bolsillo sin el apoyo de los suyos.