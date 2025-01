La joven de 23 años, cansada de escuchar esta parte de la historia, ha emitido un comunicado en el que estalla contra Jorge por las "acusaciones y amenazas" que ha estado recibiendo. "Creía que era mi amigo", ha expresado una decepcionada Violeta Crespo, que parece que da por terminada su amistad con Jorge Pérez tras lo ocurrido en los últimos días. "No entiendo el sentido ni me parece limpio sacar todo esto", reflexiona la de Toledo.

La primera de ellas, porque a Jorge le vio "una sola vez" y no volvió a coincidir con él hasta estar dentro de la casa. "Yo estaba soltera, no tengo que dar explicaciones. A Jorge le apreciaba de corazón y le tenía como a un amigo. Jamás esperaba que actuase de esta forma. En cuanto al pico o las conversaciones que amenaza con sacar... Son cuatro besos tontos que nos dimos en un bar delante de muchísima gente. No significan nada. Era verano, nos habíamos conocido en un casting y habíamos tonteado. No hay nada más", señala.