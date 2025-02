Ángela Agudo, accidentada en Tailandia, ya respira por sí misma: "Le han podido quitar la traqueotomía"

En cuanto a que Ángela Agudo pudiera volver a respirar, la familia asegura que "en muchas ocasiones escuchamos que no sería capaz. Que no era el momento. Que no tendría fuerza". Sin embargo, sus seres más cercanos apuntan que "siempre hay un hada madrina en todas las historias que hace posible la magia. A ti, nuestra hada de cuatro letras (M) y vestido de enfermera, gracias por creer en ella. Por enseñarnos que el miedo forma parte de la protección pero que la valentía reside en la confianza".