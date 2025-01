La actriz catalana protagonizó un polémico momento por sus palabras sobre el guion de la gala

"Nos llegó el guion y, como soy una chuleta, dije 'no me gusta; si no me dejan cambiar, no presento", dijo en el escenario

La alfombra roja de los Premios Feroz 2025, en fotos: todos los looks de los asistentes

La actriz Yolanda Ramos se convirtió el sábado en el foco de la polémica por su intervención en la gala de los Premios Feroz que se celebró en Pontevedra. Ramos presentó junto a Daniel Guzmán el galardón a Mejor Guion. En el momento decidió saltarse el texto previamente escrito por los guionistas y optar por un dialogo improvisado.

"Nos llegó el guion y, como soy una chuleta, dije 'no me gusta; si no me dejan cambiar, no presento", dijo Ramos sobre el escenario. Ese gesto generó un debate encendido, con críticas y defensas desde distintos sectores.

La actriz ha compartido un vídeo en TikTok explicando lo que ocurrió y defendiéndose de los ataques. "Yo hablé previamente con los guionistas de allí, me están lloviendo críticas y me sabe fatal porque no me había ni enterado. Si alguien se ha sentido ofendido lo siento", recalca la actriz.

Ramos dice en el vídeo que "estaba haciendo humor" y admite que "no lo hice bien". "Amo a los guionistas y me sabe mal por los que me critican. Dábamos el premio al mejor guion y no lo hice bien, voy a decir que fui yo quien no lo hizo bien", añade.

La intervención de Ramos en los Feroz provocó risas entre el público del auditorio, algo que hizo pensar que había sido bien recibida. Sin embargo, las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas, calificando el momento de "falta de respeto y educación" hacia los guionistas.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.