En una entrevista reciente en 'Indómitos TV', el hijo de Loli Navarro y Joaquín Fernández 'El Prestamista' ha revelado que a su mujer no le gusta tanto la exposición mediática y que él siempre se ha sentido cómodo en televisión, pero que no comparte continuamente su vida en las redes sociales: "Publico muchas fotos de comida, que eso sí que me gusta, pero es que yo creo que la persona que publica todo lo que gana puede hacerle mal a otro que desee eso, yo soy una persona muy sencilla".

"La boda no la pagó solo mi padre, le ayudaron mis tíos y toda mi familia. Por parte de mi mujer también pusieron su parte. Yo sé que más de 300.000 euros se gastó, pero quizá fueron más de 500.000 euros... Se lo he preguntado muchas veces a mi padre, pero él no me lo ha dicho", ha confesado el integrante de 'Los Gipsy Kings'.