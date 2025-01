"Me ha llegado una información de que Pablo estaba con otra persona, que no es la que se le relacionaba", comienza explicando John Reyes, colaborador del videopodcast. El periodista, que también es de Málaga como el cantante sabe de muy buena tinta que ni el actor ni el vaquero son el nuevo amor de Pablo Alborán. El creador de contenido desvela que un malagueño sería la supuesta nueva ilusión del arista. "Me llegó que estaba con una persona de Málaga", señala el tiktoker @John_Kha. ¿Es alguien famoso?