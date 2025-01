Los lazos que han conseguido forjar van mucho más allá de la sangre y el vínculo que hay entre ellos es inquebrantable. Manuel y Alba se llevan tan bien y tienen tanta "confianza" que entre ellos podría no haber secretos. La Social Media Specialist se siente tremendamente "afortunada" de tenerle y no puede evitar contener la emoción al mirarle. "Qué bonito tener confianza y que se apoye en mí, qué bonito no sentirme juzgada nunca", asegura. "Qué bonito mirarle y emocionarme, qué bonito saber que es feliz", añade.