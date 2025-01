Alba Díaz Martín, la hija de Vicky Martín Berrocal y de Manuel Díaz 'El cordobés', ha decidido acudir a su peluquería de confianza para someterse al cambio de look más radical que nunca se ha hecho. La influencer, de 25 años, ha recibido numerosas críticas por su atrevido cambio, el cual ha despertado todo tipo de reacciones . Una de las más llamativas, la de su novio, Marcos Terrones, que al ver a la joven pensaba que se trataba de una broma y que llevaba puesta "una peluca".

"El cambio de look más radical de mi vida" , ha dicho a través de sus redes sociales, desde donde también ha asegurado que personalmente cree que le "gusta más que morena".

No es la primera vez que la hija de los colaboradores de 'TardeAR' lleva un tono de este estilo. A la influencer no le importa arriesgar con su pelo; de hecho, en 2019 llevaba un look similar, aunque tirando hacia el blanco platino.