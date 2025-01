La supuesta infidelidad de Fran hacia Ana con Marina López , la concursante de ‘LIDLT 6’, no ha sido la primera decepción amorosa de la influencer. Ana Luiza cuenta cómo conoció a su primer novio y el trágico final de su historia de amor . “Lo conozco con 16 años”, comienza contando la de Vigo. “Fue un flechazo”, admite al explicar que poner a esta persona en su camino fue cosa del "destino". Además, cuenta que estuvo un año y medio con él pero que seis de esos meses fueron a distancia.

Sin embargo, las complicadas circunstancias que envolvían esta relación provocaron que la de Vigo tuviera que poner fin a esta relación, a pesar de los fuertes sentimientos que tenía por él. "No podría volver a España", recuerda emocionada. Para ella, fue un duro golpe, pues no solo era su primer amor, sino que estaba muy enamorada de él. La influencer rememora cómo se sintió al saber que iban a tener que separarse, ya que el motivo por el que su chico tuvo que abandonar el país no tenía fácil solución.