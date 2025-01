El paparazzi Fabrizio Corona ha revelado que Fedez ha estado enamorado de otra mujer mientras seguía casado con Ferragni

El propio periodista ha asegurado que Ferragni ha roto su silencio sobre lo sucedido para desviar la atención de su juicio

Chiara Ferragni irá a juicio por la supuesta estafa de los pandoros: "Estoy dispuesta a luchar"

No están siendo tiempos fáciles para Chiara Ferragni. Por si no fuera poco el 'caso Pandoro' por el que irá a juicio y su polémico divorcio con Fedez el año pasado, ahora ha salido a la luz que el rapero le fue infiel a la influencer y que había estado enamorado de otra mujer, Angelica Montini, durante su matrimonio.

Ha sido el paparazzi Fabrizio Corona quien este pasado miércoles 29 de enero dejó al mundo de la crónica social en shock al revelar la verdad de la relación de Ferragni y Fedez más allá del amor que solían presumir en redes.

El intento de suicidio

Según cuenta el paparazzi en un vídeo en su canal de YouTube, el rapero ha estado muy enamorado de la joven italiana, por quien hasta estuvo a punto de quitarse la vida. "El día de su boda con Chiara se metió en un baño y llamó a Angelica para preguntarle si paraba todo por ella. Ese día, lamentablemente, es un día maldito para Fedez. Dos días antes, él recibe un mensaje donde su verdadero amor le dice que se acabó para siempre. Él intentó suicidarse por ella".

Poco después de las declaraciones del paparazzi, la propia empresaria italiana, que tiene dos hijos en común con su exmarido, ha roto su silencio en las redes sociales, culpándole a él de la ruptura y de haberla traicionado desde 2017, antes de su boda.

El comunicado de Ferragni

"He elegido el silencio en estos meses para tratar de protegerme a mi y a mi familia sobre dos temas que me han marcado profundamente. Uno, el laboral, por el que haré todo lo posible para demostrar mi inocencia. El otro, lo privado, de lo que ya no me puedo callar más", comienza el comunicado compartido a través de varias historias de Instagram.

Durante estos 7 años de matrimonio -se casaron en septiembre de 2018-, Chiara ha destacado que ha amado "sin frenos y con todo mi ser" y que, incluso cuando había "muchas razones para abandonar, soporté situaciones en las que le habría dicho 'no dejes que hagas esto' a cualquier amiga", continúa el mensaje.

Ferragni ha aseverado que no dijo nada sobre su ruptura "ni siquiera cuando me abandonaron de la noche a la mañana en mi primer período de dificultad el pasado febrero, cuando me costó levantarme de la cama" tras el estadillo de su presunta estafa. "He oído muchas veces que lo había echado de casa, pero nunca se ha dicho que lo he echado de casa después de haber descubierto una traición en esos días (solo uno de los muchos evidentemente) y nunca se ha dicho que no dudó en huir para no ser arrastrado a mi 'daño de imagen'".

La popular influencer ha subrayado que también guardó silencio después de "toda la mierda que descubrí y que hacía constantemente a mis espaldas mientras yo hacía todo lo posible para tratar de sacarlo de los momentos oscuros". Ni siquiera habló cuando antes de la Navidad del año pasado, Fedez le admitió "por primera vez su historia con esta amante que duraba desde el 2017", según cuenta la italiana.

¿El motivo? Porque quería "pasar página" e intentar que sus hijos no escucharan "todo lo que sus padres dicen el uno del otro" y que no "sufrieran por ciertas declaraciones".

Sin embargo, después de leer "demasiadas porquerías y seguir fingiendo que no pasa nada", ha querido aclarar que su relación con Federico "era real para mí". "Nunca he estado en una pareja abierta (evidentemente solo estaba abierta para la otra parte sin que yo lo supiera) y, a pesar de todo, estoy orgullosa de haber amado incondicionalmente".

En este sentido, la creadora de contenido ha explicado que el cantante llegó a decirle que había pensando en no casarse con ella pocos días antes de su boda, pero que no sabía cómo dar marcha atrás públicamente. "Que llamara a su amante justo antes de pasar por el altar y le dijera que le bastaría un gesto para dejarlo todo, o conocer los mensajes que le envió antes de ser operado mientras yo estaba dándole la mano y deseando cada segundo estar yo mala y no él para no verle sufrir, son detalles demasiado dolorosos", se ha lamentado.

Según sus propias palabras, cuando se enteró de la infidelidad no pudo evitar vomitar al pensar que "todo lo que había vivido había sido una completa burla".

"Lamento que para la otra parte solo haya sido una persona para burlarse y usar a voluntad, pero a veces es correcto abrir los ojos, acusar el golpe, sufrir, levantarse y entender que merecemos algo diferente", concluye la misiva.

El paparazzi acusa a Chiara de "manipulación"

Por un lado, la familia de Chiara ha reaccionado a sus palabras. "Siempre estaré a tu lado para protegerte", ha comentado su hermana Valentina Ferragni en las redes sociales para demostrarle que siempre va a tener a su familia para apoyarse.

También sus seguidores de las redes. "Fuerza Chiara", "Fedez llorando al ver a Chiara andar hacia el altar cuando cinco minutos antes estaba llamando a otra mujer para decirle que si ella se lo pedía lo dejaba todo, es una locura", "Menudo sinvergüenza", se observa en X -antes Twitter-.

Por otro lado, el propio Fabrizio Corona tampoco se ha callado tras las declaraciones de Ferragni y ha cargado contra ella. La ha acusado de manipular "a las mujeres y a los medios de comunicación" para desviar la atención de su juicio por presunta estafa. "Se ha pintado a sí misma como la víctima perfecta: dulce, fiel, esposa modelo que asume las responsabilidades de la familia sobre sus frágiles hombros, mientras que Federico es pintado como el hombre malo, cruel, traicionero, fracasado, irreconocible y cobarde. Pero el juego está claro, Chiara", explica el periodista en su perfil de Instagram.

"Te contaré la esposa perfecta que eres, cuántas tonterías has estado contando durante 15 años, todos los detalles de tu circo, tus asuntos sucios y el amor real que has vivido engañándole constantemente", ha avisado Corona.

