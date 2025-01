Además de ser conocido por su fructuosa carrera futbolística - de la que se retiró definitivamente en el año 2013 - David Beckham también será siempre recordado por ser el hombre más demandado por las agencias publicitarias. Durante la cúspide de su trayectoria deportiva, los telespectadores no sólo disfrutaban de sus habilidades dentro del campo, también de los anuncios de ropa interior de los que era el máximo protagonista. Con su impresionante físico - que aún conserva - se convirtió en el modelo perfecto de la línea de calzoncillos Emporio Armani , dejando para la posterioridad aplaudidas fotografías en las que Beckham presumía de sus atributos.

Tras su jubilación en el ámbito deportivo, vino también la decisión de dejar de trabajar como modelo de 'mudas' masculinas. Sin embargo, a sus 49 años , y demostrando que no existen límites de edad en cuanto al atractivo, el británico ha sorprendido a todos volviendo a protagonizar un spot, esta vez para Boss. Y claro, poco después de sacarlo en redes, el anuncio ha sido masivamente compartido.

"Hace tiempo dije que mi carrera como modelo de ropa interior había llegado a su fin, pero cuando Boss me transmitió sus ambiciones y sumó al equipo a mis grandes amigos Mert&Marcus con sus brillantes ideas creativas, no me pude negar", ha dicho en su cuenta de Instagram, que ha explotado en likes y cometarios. En el spot, se ve al futbolista llegando en un flamante coche vestido de traje, que se va quitando poco a poco mientras atraviesa un pasillo. Su desnudez atrae las miradas de los vecinos, tanto femeninos como masculinos, que le observan a través de las paredes de cristal. Ya en boxes (de color negro) y con los tatuajes y los abdominales al aire, Beckham realiza actividades cotidianas como consultar el teléfono móvil, ver la televisión o hacer ejercicio.