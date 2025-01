Después de sus comentadas vacaciones en México con Lutingo, la modelo ha regresado a Sevilla, donde ha retomado su agenda laboral y deslumbrado sobre la pasarela en la primera jornada de SIMOF 2025 , la Semana Internacional de Moda Flamenca. Tras el cierre de su desfile, la de Los Molares no ha dudado en atender amablemente a la prensa.

Con una sonrisa inmensa y la emoción de haber podido volver a desfilar un año más en la pasarela flamenca más importante del mundo, la ex de Kiko Rivera ha recibido como si de un jarro de agua fría se tratase la noticia de que Anabel y su novio están siendo investigados.

Jessica formó (y continúa) formando parte de la familia Pantoja, aunque no tenga más relación con ellos que el vínculo sanguíneo que une a Fran con su familia paterna. Por ello, la alegría que sintió al ver que Alma Rodríguez Pantoja recibía el alta hospitalaria hace tan solo unos días fue inmensa. Tras salir a la luz esta investigación judicial tras la cual Anabel Pantoja se ha visto obligada a pronunciarse debido a las "barbaridades" que se han dicho sobre el caso, Jessica Bueno no ha podido evitar reaccionar con total asombro.

Con cara de absoluta sorpresa, la exmujer de Jota Peleteiro ha reconocido haberse quedado "de piedra" tras enterarse de lo acontecido. Sin salir de su asombro y sin tener muy claro qué decir ante una situación tan delicada, la de Los Molares ha preferido mantener una postura prudente. "No sé nada de eso... Me sorprende, no sé qué decir porque acabo de enterarme", ha dicho con los ojos como platos y un "lo iremos viendo".